Meteo Italia nel lungo termine: rischio CALDO seguito da NUBIFRAGI (Di lunedì 12 ottobre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Stiamo affrontando, lo saprete, un’ondata di freddo e maltempo proveniente dall’Artico. In alcune regioni sarà un lunedì da “lupi”, ovvero al Sud Italia dove un vortice ciclonico secondario – scavatosi a seguito dell’impatto dell’aria fredda sui nostri mari – darà luogo a precipitazioni particolarmente violente. L’affondo ciclonico si farà sentire per gran parte della settimana, un miglioramento è previsto nell’arco del weekend allorquando potrebbe riaffacciarsi un promontorio anticiclonico. Evoluzione che al momento ha buone probabilità di realizzarsi, difatti lo schema barico continentale cambierà temporaneamente proponendo una profonda ansa depressionaria sull’Europa ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 12 ottobre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Stiamo affrontando, lo saprete, un’ondata di freddo e maltempo proveniente dall’Artico. In alcune regioni sarà un lunedì da “lupi”, ovvero al Suddove un vortice ciclonico secondario – scavatosi adell’impatto dell’aria fredda sui nostri mari – darà luogo a precipitazioni particolarmente violente. L’affondo ciclonico si farà sentire per gran parte della settimana, un miglioramento è previsto nell’arco del weekend allorquando potrebbe riaffacciarsi un promontorio anticiclonico. Evoluzione che al momento ha buone probabilità di realizzarsi, difatti lo schema barico continentale cambierà temporaneamente proponendo una profonda ansa depressionaria sull’Europa ...

