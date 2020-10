Meteo Campania: sarà una settimana di freddo e maltempo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Meteo Campania: oltre ai temporali, le temperature caleranno bruscamente, portandosi di diversi gradi sotto le medie previste. L’autunno inizia a fare sul serio: un ciclone autunnale carico di freddo maltempo sta interessando in queste ore il nostro Paese; sono in arrivo inoltre le prime gelate della stagione. Entrando nel dettaglio, il team del sito www.iLMeteo.it … Leggi su 2anews (Di lunedì 12 ottobre 2020): oltre ai temporali, le temperature caleranno bruscamente, portandosi di diversi gradi sotto le medie previste. L’autunno inizia a fare sul serio: un ciclone autunnale carico dista interessando in queste ore il nostro Paese; sono in arrivo inoltre le prime gelate della stagione. Entrando nel dettaglio, il team del sito www.iL.it …

cilentonotizie : #Meteo, sull'Italia in azione un ciclone autunnale. Settimana di maltempo sulla Campania - @cilentonotizie - 273_333 : @francescatotolo Bassetti ? Cioè fa il politico ? Se lo ha detto voleva dire che si possono occupare tutti i posti… - zazoomblog : Maltempo ancora temporali e venti forti: allerta meteo in Campania - #Maltempo #ancora #temporali #venti - infoitinterno : Allerta meteo in Campania, tornano pioggia e vento: ecco le previsioni - sorrentopress : Da mezzogiorno di oggi scatta una nuova allerta meteo sulla Campania -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Campania Meteo CRONACA DIRETTA: Prorogata l'ALLERTA MALTEMPO su 14 Regioni. Situazione ed Evoluzione PROSSIME ORE iLMeteo.it Maltempo, prorogata l'allerta per lunedì 12 ottobre

Coinvolte soprattutto quelle peninsulari. Rovesci e temporali previsti nel Nord della Calabria, in Campania, Basilicata e Puglia. Il meteo è migliorato al centro-nord, dove però le temperature restano ...

Allerta meteo in 14 Regioni: in arrivo vortice d’aria fredda e pioggia

Il Dipartimento della Protezione Civile ha prorogato per la giornata di lunedì 12 ottobre l'allerta meteo su 14 Regioni.

Coinvolte soprattutto quelle peninsulari. Rovesci e temporali previsti nel Nord della Calabria, in Campania, Basilicata e Puglia. Il meteo è migliorato al centro-nord, dove però le temperature restano ...Il Dipartimento della Protezione Civile ha prorogato per la giornata di lunedì 12 ottobre l'allerta meteo su 14 Regioni.