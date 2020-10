Meteo, allerta su 15 regioni: piogge e grandinate sulla penisola (Di lunedì 12 ottobre 2020) La Protezione Civile ha annunciato l’allerta Meteo su 15 regioni. Sarà un lunedì ricco di piogge, temporali e grandinate su tutta la penisola. Questo lunedì 12 ottobre ci introduce al primo ciclone autunnale, che porterà piogge, temporali ed in alcuni casi grandinate e temporali, su tutta la penisola. Già durante questo primo giorno della settimana, … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) La Protezione Civile ha annunciato l’su 15. Sarà un lunedì ricco di, temporali esu tutta la. Questo lunedì 12 ottobre ci introduce al primo ciclone autunnale, che porterà, temporali ed in alcuni casie temporali, su tutta la. Già durante questo primo giorno della settimana, … L'articolo proviene da .

annatrieste : Quando di domenica il campionato è fermo e allora dici vabbuò mo' mi vado a fare proprio una bella camminata al par… - DPCgov : ???? #AllertaARANCIONE lunedì #12ottobre su parte della Puglia ???? #AllertaGIALLA in quattordici regioni ??? Piogge e v… - DPCgov : ??Martedì #6ottobre ????#allertaGIALLA in sei regioni. ??Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di… - Ettore572 : RT @iconameteo: La perturbazione numero 5 del mese oggi porterà ancora #maltempo in molte zone del Centro-Sud E' #allertameteo arancione in… - iconameteo : La perturbazione numero 5 del mese oggi porterà ancora #maltempo in molte zone del Centro-Sud E' #allertameteo aran… -