METEO 7 Giorni: FREDDO e VENTO. Da mercoledì nuovo MALTEMPO, pioggia e neve (Di lunedì 12 ottobre 2020) METEO SINO AL 18 OTTOBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Una circolazione di bassa pressione, alimentata da un flusso d’aria fredda artica, avvolge l’Italia in quest’inizio di settimana con tempo instabile al Centro-Sud. Il grosso del MALTEMPO ha interessato le regioni più meridionali, laddove sta sopraggiungendo solo ora l’aria più fredda che si trova a contrastare di correnti più miti afromediterranee. Il vortice di bassa pressione tende a spostarsi verso i Balcani, con strascichi d’instabilità che martedì si attarderanno sulle regioni meridionali. Saranno fenomeni sporadici ed intermittenti, mentre il resto d’Italia sperimenterà una breve fase di METEO più stabile, pur con clima sempre piuttosto FREDDO per i venti da nord. A ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 12 ottobre 2020)SINO AL 18 OTTOBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Una circolazione di bassa pressione, alimentata da un flusso d’aria fredda artica, avvolge l’Italia in quest’inizio di settimana con tempo instabile al Centro-Sud. Il grosso delha interessato le regioni più meridionali, laddove sta sopraggiungendo solo ora l’aria più fredda che si trova a contrastare di correnti più miti afromediterranee. Il vortice di bassa pressione tende a spostarsi verso i Balcani, con strascichi d’instabilità che martedì si attarderanno sulle regioni meridionali. Saranno fenomeni sporadici ed intermittenti, mentre il resto d’Italia sperimenterà una breve fase dipiù stabile, pur con clima sempre piuttostoper i venti da nord. A ...

