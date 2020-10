Messaggero | Spadafora ha vinto | stop agli sport di contatto solo a livello amatoriale

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Ci saranno tante limitazioni per chi fanel nuovo Decreto che il Consiglio dei Ministri si sta preparando a varare per arginare l’emergenza coronavirus. non si potrà giocare a calcio (e tutte le sue varianti) con gli amici, ma saranno vietate anche le partite di basket, pallavolo, beach volley, i balli di coppia e di gruppo. Sia all’aperto sia al chiuso. Impossibile fare boxe (e discipline affini) e, in generale, tutte le arti marziali. Queste misure, come riporta il, sarebberoper glisvolti a, quelli praticati tra amici. Su questo però c’è stato un lungo scontro tra il Cts e il Ministro Speranza da una parte e il Ministro dello...