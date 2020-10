Mercato Juventus, a gennaio assalto di Paratici al nuovo terzino sinistro (Di lunedì 12 ottobre 2020) Mercato Juventus – Tuttavia sembra esserci ancora qualche vuoto da colmare nell’organico bianconero e riguarda la fascia sinistra. Nel modulo di Pirlo è probabile che possa essere adattato nel ruolo di esterno anche Bernardeschi. Ma i tifosi si aspettano comunque un rinforzo in quella zona del campo. Alex Sandro è il titolare, dietro di lui c’è il giovane Frabotta al quale va dato atto di essersi sempre fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa. Mercato Juventus, Emerson Palmieri a gennaio Tra i possibili obiettivi rimane Emerson Palmieri, autore di una ottima prova con l’Italia contro la Polonia. Al termine del match il calciatore ha sottolineato come “in nazionale mi sento un giocatore importante e parte del gruppo. Leggi ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 12 ottobre 2020)– Tuttavia sembra esserci ancora qualche vuoto da colmare nell’organico bianconero e riguarda la fascia sinistra. Nel modulo di Pirlo è probabile che possa essere adattato nel ruolo di esterno anche Bernardeschi. Ma i tifosi si aspettano comunque un rinforzo in quella zona del campo. Alex Sandro è il titolare, dietro di lui c’è il giovane Frabotta al quale va dato atto di essersi sempre fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa., Emerson Palmieri aTra i possibili obiettivi rimane Emerson Palmieri, autore di una ottima prova con l’Italia contro la Polonia. Al termine del match il calciatore ha sottolineato come “in nazionale mi sento un giocatore importante e parte del gruppo. Leggi ...

