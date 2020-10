Maurizio Costanzo, la moglie lo ha scoperto con l’amante: l’incredibile rivelazione (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una rivelazione che lascia letteralmente senza parole, Maurizio Costanzo è stato beccato con l’amante da sua moglie: ecco cosa accadde. Costanzo Fonte Foto: Getty magesMaurizio Costanzo ha avuto una vita sentimentale tutt’altro che tranquilla, a 25 ani sposa Lori Sammartino una fotoreporter più grande di lui di ben 14 anni. Tuttavia il loro matrimonio durò molto poco, il giornalista si innamorò perdutamente di una segretaria della Mondadori. Dopo di lei ha incontrato Flaminia Morandi che per vivere la storia d’amore con Costanzo lasciò l’allora marito, Alberto Michelini. I due vivono una bella storia d’amore che gli regala due figli, Camilla e Saverio ... Leggi su chenews (Di lunedì 12 ottobre 2020) Unache lascia letteralmente senza parole,è stato beccato con l’amante da sua: ecco cosa accadde.Fonte Foto: Getty magesha avuto una vita sentimentale tutt’altro che tranquilla, a 25 ani sposa Lori Sammartino una fotoreporter più grande di lui di ben 14 anni. Tuttavia il loro matrimonio durò molto poco, il giornalista si innamorò perdutamente di una segretaria della Mondadori. Dopo di lei ha incontrato Flaminia Morandi che per vivere la storia d’amore conlasciò l’allora marito, Alberto Michelini. I due vivono una bella storia d’amore che gli regala due figli, Camilla e Saverio ...

FilmNewsItaly : Maria De Filippi e la storia d'amore con Maurizio Costanzo: 'Ci ha scoperto la sua ex compagna'… - selankagomez : @SELSREP @selenagomez @SelenaFanClub sembra maurizio costanzo - MassimoGrandi4 : @markorusso69 Sgarbi è un grande lo dico da quando lo vidi la prima volta al Maurizio Costanzo Show !! Non mi sbagliavo !!! ?????????? - chernajadyra : The mood is: Maurizio Costanzo che suona il sax. - stefanodonno75 : Accademia italiana Pellegrini (Lingua e Cultura) e I Quaderni del Bardo Edizioni: Carmelo Bene - UNO CONTRO TUTTI (… -