Matteo Salvini cita Orwell sulle feste private: "Siamo alla follia, rileggiamoci 1984" (Di lunedì 12 ottobre 2020) Matteo Salvini tocca ad attaccare il Governo su Twitter in merito alle probabili misure del nuovo dpcm che dovrebbe introdurre il limite di sei persone per le feste private in casa. "Sette porta sfortuna? – chiede il leader della Lega con ironia – Togliamo la Polizia dalle strade e la trasformiamo in Psico-Polizia per controllare i condomini? Neanche George Orwell sarebbe arrivato a tanto, siamo alla follia, rileggiamoci 1984." Il tweet di Salvini Non più di sei persone a casa di ciascuno… Perché sette porta sfortuna? Togliamo la Polizia dalle strade e la trasformiamo in Psico-Polizia per controllare i condomini??? Neanche George Orwell sarebbe arrivato a tanto, siamo

