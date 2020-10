Massimiliano Morra massacrato al GF Vip | la fidanzata | “E’ uno schifo”

Leggi su chedonna

(Di lunedì 12 ottobre 2020)è stato accusato di essere stato con un produttore per fare il GF Vip. La suaè intervenuta per difenderlo.è uno dei concorrenti più di discussi di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip e non perché si è messo in gioco nelle dinamiche della casa più spiata d’Italia, … L'articoloal GF Vip, la: “E’ uno schifo” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it