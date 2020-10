Martina Stella | look da lolita e gambe mozzafiato – Foto

Leggi su yeslife

(Di lunedì 12 ottobre 2020)daper la presentazione del film “Lockdown all’italiana” e sfoggia leinfiamma i fans sui social in attesa di fare la stessa cosa al cinema. Per la presentazione del film “Lockdown all’italiana”, al cinema dal 15 ottobre, in cui recita accanto ad Ezio Greggio, Paola Minaccioni … L'articolodaproviene da YesLife.it.