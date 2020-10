Maria Teresa Ruta lacrime per il passato drammatico: il racconto commuove (Di lunedì 12 ottobre 2020) Maria Teresa Ruta lacrime al Grande Fratello Vip per un racconto che ha lasciato tutti senza parole e ha commosso anche il pubblico a casa. Ecco le sue parole. Fonte foto: FacebookE’ successo solo qualche giorno fa, la concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip si è lasciata andare alla commozione nel ricordare un momento del suo passato che le ha cambiato radicalmente la vita e che ha davvero lasciato tutti senza parole. Di certo, l’argomento che è rimbalzato su tutti i siti, sarà trattato anche dal conduttore della trasmissione, nella nuova puntata in onda questa sera in prima serata su Canale Cinque, anche per lanciare un messaggio forte a tutto il pubblico italiano. Prima di tutto, però, cerchiamo di scoprire di ... Leggi su chenews (Di lunedì 12 ottobre 2020)al Grande Fratello Vip per unche ha lasciato tutti senza parole e ha commosso anche il pubblico a casa. Ecco le sue parole. Fonte foto: FacebookE’ successo solo qualche giorno fa, la concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip si è lasciata andare alla commozione nel ricordare un momento del suoche le ha cambiato radicalmente la vita e che ha davvero lasciato tutti senza parole. Di certo, l’argomento che è rimbalzato su tutti i siti, sarà trattato anche dal conduttore della trasmissione, nella nuova puntata in onda questa sera in prima serata su Canale Cinque, anche per lanciare un messaggio forte a tutto il pubblico italiano. Prima di tutto, però, cerchiamo di scoprire di ...

Federic88640622 : RT @iopensocose: Tommaso: Domani per me, comunque andrà, per me sarà terribile. Se esci tu è una tragedia, se escono Myriam o Maria Teresa… - Fabiolagas91 : RT @MusicTV_ITA: Risultati sondaggio VIP PREFERITI #GFVIP 1.TOMMASO 21% 2.STEFANIA 15% 3.MYRIAM 9% 4.PIERPAOLO 8% 5.MARIA TERESA 8% 6.ENOC… - Gio79803890 : RT @CinguettaTV: Stasera da non perdere nuova puntata di #GFVIP .Dichiarazioni forti quelle di Francesco e Andrea contro #FranceskaPepe, le… - vashappenin432 : RT @iopensocose: Tommaso: Domani per me, comunque andrà, per me sarà terribile. Se esci tu è una tragedia, se escono Myriam o Maria Teresa… - _beaphoenix_ : RT @gabrielsniceass: spero che stasera il grande fratello si inventi qualcosa per far sentire ognuno una merda e per ognuno intendo tutti t… -