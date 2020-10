Maria Teresa Ruta ha un crollo al GF Vip e racconta un tentato stupro subito, la regia censura (VIDEO) (Di lunedì 12 ottobre 2020) In queste ore, Maria Teresa Ruta ha avuto un crollo nella casa del GF Vip. La concorrente è scoppiata in lacrime con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ed ha raccontato di un tentato stupro subito quando era una ragazzina. La donna si è lasciata andare ad uno sfogo molto intimo, accompagnato da un pianto disperato. Nel frattempo, la regia del reality show ha provveduto a censurare le immagini spostando le inquadrature in un’altra stanza. Vediamo cosa è emerso. L’agghiacciante confessione di Maria Teresa Ruta Tra i personaggi più emblematici di questa edizione del GF Vip c’è, sicuramente, Maria ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 12 ottobre 2020) In queste ore,ha avuto unnella casa del GF Vip. La concorrente è scoppiata in lacrime con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ed hato di unquando era una ragazzina. La donna si è lasciata andare ad uno sfogo molto intimo, accompagnato da un pianto disperato. Nel frattempo, ladel reality show ha provveduto are le immagini spostando le inquadrature in un’altra stanza. Vediamo cosa è emerso. L’agghiacciante confessione diTra i personaggi più emblematici di questa edizione del GF Vip c’è, sicuramente,...

