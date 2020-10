Maria Paola Gaglione, fiaccolata a Caivano in ricordo della 18enne. Il messaggio del fidanzato Ciro: “Credevamo in un mondo migliore” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una fiaccolata in memoria di Maria Paola Gaglione, la 18enne di Caivano (in provincia di Napoli) caduta dallo scooter mentre era in fuga con il suo compagno transgender Ciro Migliore, inseguiti dal fratello della vittima agli arresti con l’accusa di omicidio preterintenzionale. A un mese da quella tragica morte, Ciro ha voluto ricordare la sua compagna prima con una lunga dichiarazione d’amore sul suo profilo Facebook, poi attraverso la posa di una lapide di marmo sul luogo dell’incidente. In serata gli amici si sono stretti intorno al giovane per una fiaccolata simbolica organizzata con Arcigay Napoli. “È un momento di riflessione affinché si esca dai retaggi culturali di violenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Unain memoria di, ladi(in provincia di Napoli) caduta dallo scooter mentre era in fuga con il suo compagno transgenderMigliore, inseguiti dal fratellovittima agli arresti con l’accusa di omicidio preterintenzionale. A un mese da quella tragica morte,ha voluto ricordare la sua compagna prima con una lunga dichiarazione d’amore sul suo profilo Facebook, poi attraverso la posa di una lapide di marmo sul luogo dell’incidente. In serata gli amici si sono stretti intorno al giovane per unasimbolica organizzata con Arcigay Napoli. “È un momento di riflessione affinché si esca dai retaggi culturali di violenza ...

