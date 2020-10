Maria De Filippi rivela: «Così fu scoperta la mia relazione segreta con Maurizio Costanzo» (Di lunedì 12 ottobre 2020) «All’inizio nessuno sapeva di me e Maurizio Costanzo. Siamo stati scoperti al telefono». Maria De Filippi, ospite a Domenica in, ha rivelato a Mara Venier come venne alla luce la sua relazione col giornalista e conduttore, all’epoca sposato con Marta Flavi: «All’epoca c’era il duplex, io stavo a casa mia da sola e stavamo al telefono, lui a casa con lei che alzò la cornetta, quindi eravamo tutti e tre al telefono». Maria, che lavorava per Costanzo, ebbe «paura»: «Mia madre lo chiamò per sapere che intenzioni avesse con me. Io mi auguravo che lui avesse il coraggio di dire, di continuare la storia». Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 ottobre 2020) «All’inizio nessuno sapeva di me e Maurizio Costanzo. Siamo stati scoperti al telefono». Maria De Filippi, ospite a Domenica in, ha rivelato a Mara Venier come venne alla luce la sua relazione col giornalista e conduttore, all’epoca sposato con Marta Flavi: «All’epoca c’era il duplex, io stavo a casa mia da sola e stavamo al telefono, lui a casa con lei che alzò la cornetta, quindi eravamo tutti e tre al telefono». Maria, che lavorava per Costanzo, ebbe «paura»: «Mia madre lo chiamò per sapere che intenzioni avesse con me. Io mi auguravo che lui avesse il coraggio di dire, di continuare la storia».

