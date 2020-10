Maria De Filippi: “Ero l’amante di Costanzo, poi sua moglie ci scoprì” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Maria De Filippi è da 25 anni al fianco di Maurizio Costanzo ma ci fu un periodo in cui era soltanto la sua amante: ecco come venne scoperta. Oggi Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono una coppia solida e affiatata, che ha attraversato e superato ben 25 anni di relazione. La loro storia però è nata in maniera … L'articolo Maria De Filippi: “Ero l’amante di Costanzo, poi sua moglie ci scoprì” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 12 ottobre 2020)Deè da 25 anni al fianco di Maurizioma ci fu un periodo in cui era soltanto la sua amante: ecco come venne scoperta. OggiDee Mauriziosono una coppia solida e affiatata, che ha attraversato e superato ben 25 anni di relazione. La loro storia però è nata in maniera … L'articoloDe: “Ero l’amante di, poi suaci scoprì” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

