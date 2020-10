Maria De Filippi Confessa: Sono Stata l’Amante di Maurizio Costanzo! (Di lunedì 12 ottobre 2020) Maria De Filippi si Confessa a Domenica In: la conduttrice ha rivelato di essere Stata l’amante del suo attuale marito ma non solo. Ecco che cosa ha raccontato la De Filippi a Mara Venier. Maria De Filippi si Confessa a Domenica In: la moglie di Costanzo scoprì il tradimento! Maria De Filippi è Stata ospite dell’ultima puntata di Domenica In e, dalla sua amica Mara Venier, ha fatto delle rivelazioni totalmente inaspettate. La conduttrice di Amici ha spiegato di essere Stata per un periodo l’amante di Maurizio Costanzo. Poi la moglie del giornalista, Marta Flavi, scoprì tutto! Una confessione davvero inedita quella ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 12 ottobre 2020)Desia Domenica In: la conduttrice ha rivelato di esserel’amante del suo attuale marito ma non solo. Ecco che cosa ha raccontato la Dea Mara Venier.Desia Domenica In: la moglie di Costanzo scoprì il tradimento!Deospite dell’ultima puntata di Domenica In e, dalla sua amica Mara Venier, ha fatto delle rivelazioni totalmente inaspettate. La conduttrice di Amici ha spiegato di essereper un periodo l’amante diCostanzo. Poi la moglie del giornalista, Marta Flavi, scoprì tutto! Una confessione davvero inedita quella ...

LucaDondoni : Mara Venier che si emoziona e le scendono le lacrime quando entra Maria De Filippi a #DomenicaIn significa qualcosa… - RaiUno : Maria De Filippi si racconta in studio da Mara Venier. Rivedi 'Domenica In' su @RaiPlay CLICCA QUI… - MarioManca : La reunion tra Mara Venier e Maria De Filippi a #DomenicaIn: bionde alla riscossa - CinguettaTV : Ma stiamo scherzando? Maria De Filippi non aveva bisogno certo della pubblicità in rai per #Tusiquevales. Se dobbia… - lestirpatore : RT @Michele_Anzaldi: Domenica In ha riservato ieri a Maria De Filippi, il principale volto tv della concorrenza, uno spazio senza precedent… -