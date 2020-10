Maria Chiara, muore per overdose il giorno del suo 18°compleanno (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una fina tragica e repentina ha travolto Maria Chiara Previtali, studentessa di Amelia, in provincia di Terni nel giorno del suo 18° compleanno. Un rischio cercato che alla fine ha portato all’epilogo peggiore. La ragazza è morta per overdose, nel letto del fidanzato 21 enne con cui ha condiviso un’avventura con cui avrebbe dovuto … L'articolo Maria Chiara, muore per overdose il giorno del suo 18°compleanno proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una fina tragica e repentina ha travoltoPrevitali, studentessa di Amelia, in provincia di Terni neldel suo 18° compleanno. Un rischio cercato che alla fine ha portato all’epilogo peggiore. La ragazza è morta per, nel letto del fidanzato 21 enne con cui ha condiviso un’avventura con cui avrebbe dovuto … L'articoloperildel suo 18°compleanno proviene da leggilo.org.

