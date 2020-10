Maria Chiara muore a 18 anni: eroina come regalo di compleanno. Il padre accusa il fidanzato (Di lunedì 12 ottobre 2020) Maria Chiara Previtali muore a soli diciotto anni in seguito ad overdose da eroina. Il fidanzato: “Aveva chiesto una dose come regalo di compleanno”. Il papà della vittima accusa: “Da quando stava con lui si è trasformata, è colpevole” Diciotto anni e neanche un giorno. Questa l’età di Maria Chiara Previtali la giovane che ieri … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 12 ottobre 2020)Previtalia soli diciottoin seguito ad overdose da. Il: “Aveva chiesto una dosedi”. Il papà della vittima: “Da quando stava con lui si è trasformata, è colpevole” Diciottoe neanche un giorno. Questa l’età diPrevitali la giovane che ieri … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

HuffPostItalia : Maria Chiara, morta per overdose: 'L'eroina era il suo regalo per i suoi 18 anni' - infoitinterno : Svolta nelle indagini sulla morte di Maria Chiara. Il procuratore Liguori illustra le piste operative sul caso dell… - Mintauros1 : RT @HuffPostItalia: Maria Chiara, morta per overdose: 'L'eroina era il suo regalo per i suoi 18 anni' - marta_barone_ : @chiara_valerio @libribompiani Per ora sono in programma Maria Cristina e Ritorno in Lettonia, poi si vedrà a fine… - peppe844 : RT @bigmikkk: @peppe844 Secondo me Maria, come la nonna di Chiara ?? -