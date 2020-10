Maria Chiara morta per droga a casa del fidanzato: “Era una campionessa di Kung Fu” (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Negli ultimi tempi Maria Chiara non era più la stessa” raccontano le persone che le erano vicine, poi il tragico epilogo. Tutti dicono che Maria Chiara non era più la stessa ma nessuno è stato in grado di fermarla così la giovane ha perso tragicamente la vita nell’appartamento del suo fidanzato a causa di un’overdose. … L'articolo Maria Chiara morta per droga a casa del fidanzato: “Era una campionessa di Kung Fu” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Negli ultimi tempinon era più la stessa” raccontano le persone che le erano vicine, poi il tragico epilogo. Tutti dicono chenon era più la stessa ma nessuno è stato in grado di fermarla così la giovane ha perso tragicamente la vita nell’appartamento del suoa causa di un’overdose. … L'articoloperdel: “Era unadiFu” proviene da www.meteoweek.com.

