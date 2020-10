Margaret Thatcher | la leggenda dell’inossidabile Lady di ferro

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Benvenuti nell’universo femminile di LetteralMente Donna. Nella puntata di oggi restiamo in Inghilterra perchè vogliamo parlarvi di una donna che ha fatto la storia del ventesimo secolo. Vi narreremo dellaria donna per la prima volta primo ministro donna inglese. Nella puntata di oggi vi parleremo dell’inossidabiledi, di, una donna prima ministro Eletta nel 1979fu la prima donna primo ministro del Regno Unito. La sua vittoria non contribuì di certo ad aiutare il movimento femminista nel realizzare una nuova generazione di donne forti in politica in quanto lastessa espresse un forte disprezzo per il ...