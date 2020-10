Marco Carta si sfoga a Domenica Live “Ho avuto problemi mentali” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Marco Carta di recente è stato assolto per il furto avvenuto nel 2019 alla Rinascente di Milano. Dopo essere stato dichiarato innocente Marco si è sfogato nello studio di Barbara D’Urso; scopriamo insieme cosa ha raccontato il cantante. Marco Carta di recente è stato assolto dalla Corte d’Appello; il cantante era stato accusato di furto di sei magliette dal valore di 1200 nel 2019 dopo essere uscito dallaArticolo completo: Marco Carta si sfoga a Domenica Live “Ho avuto problemi mentali” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 12 ottobre 2020)di recente è stato assolto per il furto avvenuto nel 2019 alla Rinascente di Milano. Dopo essere stato dichiarato innocentesi èto nello studio di Barbara D’Urso; scopriamo insieme cosa ha raccontato il cantante.di recente è stato assolto dalla Corte d’Appello; il cantante era stato accusato di furto di sei magliette dal valore di 1200 nel 2019 dopo essere uscito dallaArticolo completo:si“Homentali” dal blog SoloDonna

