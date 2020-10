Mamma uccisa da una sua amica al settimo mese di gravidanza: 'Le ha strappato il bambino dalla pancia' (Di lunedì 12 ottobre 2020) Le ha tagliato la pancia per rubarle il bambino che ha portato in ospedale. Reagan Hancock, 22 anni, incinta di sette mesi e mezzo, è stata trovata venerdì dalla madre nella sua casa di New Boston, in ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Le ha tagliato laper rubarle ilche ha portato in ospedale. Reagan Hancock, 22 anni, incinta di sette mesi e mezzo, è stata trovata venerdìmadre nella sua casa di New Boston, in ...

Mamma uccisa da una sua amica al settimo mese di gravidanza: «Le ha strappato il bambino dalla pancia»

Le ha tagliato la pancia per rubarle il bambino che ha portato in ospedale. Reagan Hancock, 22 anni, incinta di sette mesi e mezzo, è stata trovata venerdì dalla madre nella ...

