Maltempo Veneto | allerta sul Pasubio | “Scariche di neve e sassi dall’alto | strade al alto rischio”

"Attenzione sul Pasubio!!! – scrive il Soccorso Alpino Veneto – La Strada delle Gallerie NON è percorribile. La parte alta è estremamente pericolosa. Anche la Strada degli Eroi dalla Galleria d'Havet è pericolosa. Ci sono state scariche di neve e sassi dall'alto e sono presenti accumuli di neve ventata."

