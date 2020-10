Maltempo Piemonte, gli industriali: “Modello Genova per ponte Romagnano” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Adottare il ‘modello Genova‘ per la ricostruzione del ponte tra Gattinara e Romagnano distrutto dalla piena della Sesia all’inizio di ottobre: è la strategia che secondo industriali e amministratori del territorio dovrà essere seguita per abbreviare più possibile i tempi di realizzazione di “un’infrastruttura vitale per le province di Novara e di Vercelli, ma anche per il Biellese”. Il percorso da seguire, definito questa mattina in una riunione nella sede di Borgosesia di Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv), ha come prima tappa l’incontro, già fissato per giovedì 15 ottobre, con il presidente della Regione Alberto Cirio. “Gli chiederemo – spiega il presidente di Cnvv, Gianni Filippa – di verificare la possibilità di ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) Adottare il ‘modello‘ per la ricostruzione deltra Gattinara e Romagnano distrutto dalla piena della Sesia all’inizio di ottobre: è la strategia che secondoe amministratori del territorio dovrà essere seguita per abbreviare più possibile i tempi di realizzazione di “un’infrastruttura vitale per le province di Novara e di Vercelli, ma anche per il Biellese”. Il percorso da seguire, definito questa mattina in una riunione nella sede di Borgosesia di Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv), ha come prima tappa l’incontro, già fissato per giovedì 15 ottobre, con il presidente della Regione Alberto Cirio. “Gli chiederemo – spiega il presidente di Cnvv, Gianni Filippa – di verificare la possibilità di ...

TgrPiemonte : Maltempo in Piemonte. Crollato il Colle di Tenda. Dal tunnel, uscendo sul lato francese, la strada è venuta giù per… - emergenzavvf : #Maltempo, 2.500 interventi dei #vigilidelfuoco in #Piemonte, #Lombardia e #Liguria, 92 le persone salvate con gli… - MediasetTgcom24 : Il maltempo flagella il Nord: due morti ad Aosta e nel Vercellese, due dispersi tra Piemonte e Lombardia #Maltempo… - Ansa_Piemonte : Maltempo: industriali, 'modello Genova' per ponte Romagnano. Richiesta al presidente della Regione condivisa dai si… - masteruguei : RT @TgrRai: #maltempo. Ingenti i danni dell’alluvione a Limone Piemonte, #Cuneo: distrutta la statale verso il Colle di Tenda. I pendolari… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Piemonte Maltempo: Piemonte e Liguria contano danni e vittime. In Emilia Romagna attesa la piena del Po Il Sole 24 ORE Maltempo: industriali, 'modello Genova' per ponte Romagnano

Adottare il 'modello Genova' per la ricostruzione del ponte tra Gattinara e Romagnano distrutto dalla piena della Sesia all'inizio di ottobre: è la strategia che secondo industriali e amministratori d ...

In Italia insomma che rischia come sappiamo tutti di diventare sempre una sciagura

A a al a rimettersi in piedi io però da professionista che opera sul territorio e mi permetto di dire anche da da ne nell'assicura che ho ricoperto per anni da consigliere regionali e da poco Prezzi e ...

Adottare il 'modello Genova' per la ricostruzione del ponte tra Gattinara e Romagnano distrutto dalla piena della Sesia all'inizio di ottobre: è la strategia che secondo industriali e amministratori d ...A a al a rimettersi in piedi io però da professionista che opera sul territorio e mi permetto di dire anche da da ne nell'assicura che ho ricoperto per anni da consigliere regionali e da poco Prezzi e ...