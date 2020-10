Maltempo Liguria: danni nei vivai dei muscolai alla Spezia (Di lunedì 12 ottobre 2020) danni nei vivai dei muscolai fuori diga alla Spezia. La mareggiata dei giorni scorsi ha strappato alcuni filari che sorreggono i mitili, con una perdita di prodotto che non è stata ancora quantificata dalla locale cooperativa dei mitilicoltori ma che si prospetta ingente.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020)neideifuori diga. La mareggiata dei giorni scorsi ha strappato alcuni filari che sorreggono i mitili, con una perdita di prodotto che non è stata ancora quantificata dlocale cooperativa dei mitilicoltori ma che si prospetta ingente.L'articolo MeteoWeb.

GiovanniToti : MODELLO LIGURIA In 24 ore il tratto della statale 20 ad Airole, che aveva ceduto a causa del #maltempo, è stato rip… - emergenzavvf : #Maltempo, 2.500 interventi dei #vigilidelfuoco in #Piemonte, #Lombardia e #Liguria, 92 le persone salvate con gli… - SkyTG24 : È allarme per #maltempo al Nord Italia. La Protezione civile ha diramato l’allerta rossa per Liguria, Lombardia e V… - BJLiguria : Maltempo sul territorio genovese: disponibile il modello AE - - primocanale : Maltempo, allerta gialla per temporali sul Levante: venti di burrasca sulla Liguria -