Maltempo: forti temporali nel Salento dalle prime luci dell’alba (Di lunedì 12 ottobre 2020) dalle prime luci dell’alba si registrano forti temporali nel Salento, annunciati dalle previsioni e dall’allerta meteo della Protezione civile: piogge, anche intense, si registrano sul versante jonico della provincia di Lecce, anche se per il momento non si segnalano criticità. Il bollettino dalla Protezione civile ha previsto l’allerta arancione per il Salento e per la Puglia centrale adriatica, dove si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.L'articolo Maltempo: forti temporali nel ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020)dell’alba si registranonel, annunciatiprevisioni e dall’allerta meteo della Protezione civile: piogge, anche intense, si registrano sul versante jonico della provincia di Lecce, anche se per il momento non si segnalano criticità. Il bollettino dalla Protezione civile ha previsto l’allerta arancione per ile per la Puglia centrale adriatica, dove si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate eraffiche di vento.L'articolonel ...

DPCgov : ???? #AllertaARANCIONE lunedì #12ottobre su parte della Puglia ???? #AllertaGIALLA in quattordici regioni ??? Piogge e v… - DPCgov : ???? #allertagialla domenica #11ottobre in dodici regioni ???? Piogge e venti forti su gran parte dell'Italia, leggi l'… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA mercoledì #7ottobre in tredici regioni ???? Piogge e venti forti su gran parte dell'Italia, leggi l… - 80ila : RT @DPCgov: ???? #AllertaARANCIONE lunedì #12ottobre su parte della Puglia ???? #AllertaGIALLA in quattordici regioni ??? Piogge e venti forti s… - FalcionelliFede : RT @DPCgov: ???? #AllertaARANCIONE lunedì #12ottobre su parte della Puglia ???? #AllertaGIALLA in quattordici regioni ??? Piogge e venti forti s… -