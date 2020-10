Maltempo, forti temporali al Sud: oltre 50mm in Puglia e Basilicata, allagamenti nel Salento [FOTO e VIDEO] (Di lunedì 12 ottobre 2020) Come previsto, forti temporali si stanno abbattendo sul Centro-Sud dell’Italia oggi, lunedì 12 ottobre. Già dalle prime luci dell’alba, i fenomeni sono iniziati sulla Puglia, dove si registrano accumuli ingenti. Alle ore 12, i temporali più forti colpiscono la Calabria centro-meridionale, la costa orientale della Sicilia, da Messina fino a Ragusano e Siracusano, e la Sardegna sudoccidentale. temporali sparsi sul resto del Centro-Sud, dalle Marche fino alla Basilicata. Tra i dati pluviometrici più significativi, aggiornati alle ore 12:05, segnaliamo: 52mm a Tuglie, 51mm a Lagonegro, 49mm a Collepasso, 46mm a Paola, 45mm a Papasidero, 41mm a San Giovanni a Piro, 40mm a Gallipoli, Fiumefreddo Bruzio, 38mm a Cetraro, 37mm a ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) Come previsto,si stanno abbattendo sul Centro-Sud dell’Italia oggi, lunedì 12 ottobre. Già dalle prime luci dell’alba, i fenomeni sono iniziati sulla, dove si registrano accumuli ingenti. Alle ore 12, ipiùcolpiscono la Calabria centro-meridionale, la costa orientale della Sicilia, da Messina fino a Ragusano e Siracusano, e la Sardegna sudoccidentale.sparsi sul resto del Centro-Sud, dalle Marche fino alla. Tra i dati pluviometrici più significativi, aggiornati alle ore 12:05, segnaliamo: 52mm a Tuglie, 51mm a Lagonegro, 49mm a Collepasso, 46mm a Paola, 45mm a Papasidero, 41mm a San Giovanni a Piro, 40mm a Gallipoli, Fiumefreddo Bruzio, 38mm a Cetraro, 37mm a ...

Il fronte perturbato sta attraversando la Sardegna – sono presenti temporali con locali rovesci anche di forte intensità – venti forti dai quadranti occidentali – con rinforzi locali accompagnati da ...

I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio forti e proverranno da Nord. Mare mosso. Allerte meteo previste: pioggia. martedì, 13 ottobre: Giornata in prevalenza ...

