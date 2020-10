Maltempo, Coldiretti: 5 nubifragi al giorno da inizio mese (Di lunedì 12 ottobre 2020) Cinque tempeste al giorno da inizio mese con ottobre 2020 che fa segnare 52 fenomeni metereologici estremi fra nubifragi, grandinate, tornado e bombe d’acqua che hanno provocato frane, esondazioni e vittime lungo la Penisola. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati dell’European Severe Weather Database (Eswd) in riferimento alla nuova ondata di Maltempo con allerta arancione su parte della Puglia e gialla sui restanti settori della Puglia, su parte di Veneto, Toscana e Sardegna e sull’intero territorio di Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, e Sicilia. La nuova perturbazione si abbatte a macchia di leopardo sulle campagne dove – sottolinea la Coldiretti – ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) Cinque tempeste aldacon ottobre 2020 che fa segnare 52 fenomeni metereologici estremi fra, grandinate, tornado e bombe d’acqua che hanno provocato frane, esondazioni e vittime lungo la Penisola. E’ quanto emerge da una analisi dellasu dati dell’European Severe Weather Database (Eswd) in riferimento alla nuova ondata dicon allerta arancione su parte della Puglia e gialla sui restanti settori della Puglia, su parte di Veneto, Toscana e Sardegna e sull’intero territorio di Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, e Sicilia. La nuova perturbazione si abbatte a macchia di leopardo sulle campagne dove – sottolinea la– ...

greencityit : Maltempo, 5 nubifragi al giorno da inizio mese: Coldiretti: 'Le precipitazioni sempre più intense e frequenti con v… - Agricolae1 : #Maltempo, @coldiretti : 5 nubifragi al giorno da inizio mese - coldiretti : Non solo danni, il maltempo porta pure benefici: con la pioggia c'è la corsa alla raccolta dei funghi - Corriere de… - Agricolae1 : #Maltempo, @coldiretti : è #boomfunghi, non solo danni - MilanoStremitz1 : RT @LavoroLazio_com: Maltempo, Coldiretti: è boom funghi, non solo danni Non solo danni, l’arrivo della abbondant... -