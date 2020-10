Maltempo Campania, bomba d’acqua a Napoli: danni a Posillipo [FOTO] (Di lunedì 12 ottobre 2020) Maltempo in Campania, dove le forti piogge hanno causato danni e disagi a Napoli. Strade trasformate in fiumi, danni e allagamenti: la pioggia caduta su Napoli durante la notte e a meta’ mattinata in alcuni momenti ha assunto le dimensioni di una sorta di bomba d’acqua. Le situazioni più critiche si sono registrate nel quartiere di Posillipo e nella zona occidentale della città, tra Fuorigrotta ed Agnano oltre che a Pianura. Molte le difficoltà per gli automobilisti costretti a circolare in mezzo a veri e proprie muraglie di acqua. “Le immagini di domenica sera da Posillipo e Largo Sermoneta sono inquietanti. La bomba d’acqua abbattutasi su Napoli ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020)in, dove le forti piogge hanno causatoe disagi a. Strade trasformate in fiumi,e allagamenti: la pioggia caduta sudurante la notte e a meta’ mattinata in alcuni momenti ha assunto le dimensioni di una sorta did’acqua. Le situazioni più critiche si sono registrate nel quartiere die nella zona occidentale della città, tra Fuorigrotta ed Agnano oltre che a Pianura. Molte le difficoltà per gli automobilisti costretti a circolare in mezzo a veri e proprie muraglie di acqua. “Le immagini di domenica sera dae Largo Sermoneta sono inquietanti. Lad’acqua abbattutasi su...

CosenzaChannel : Fenomeni intensi e abbondanti potrebbero colpire Lazio, #Campania, #Basilicata, #Calabria, #Sicilia e #Puglia. Merc… - Mosange : RT @Napoliflash24: Maltempo: in Campania giù le temperature, primo assaggio d’inverno - - Napoliflash24 : Maltempo: in Campania giù le temperature, primo assaggio d’inverno - - cilentonotizie : #Meteo, sull'Italia in azione un ciclone autunnale. Settimana di maltempo sulla Campania - @cilentonotizie - LucaDeGaetano : Quando la motivazione batte il maltempo, accade questo. Ieri, @plasticfreeit Campania ha realizzato una nuova bonif… -