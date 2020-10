Maltempo Calabria: cede muro di contenimento nel Cosentino, danni alla rete del gas (Di lunedì 12 ottobre 2020) danni a causa del Maltempo nel Cosentino: un muro di contenimento di una strada, in località Vetticello di Belvedere Marittimo, è crollato a causa di uno smottamento della carreggiata, legato probabilmente alla pioggia. Il cedimento ha anche causato la rottura della condotta del gas metano. Sul posto i Vigili del Fuoco di Cosenza e del distaccamento di Scalea, la polizia locale, i tecnici comunali e quelli dell’Italgas.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020)a causa delnel: undidi una strada, in località Vetticello di Belvedere Marittimo, è crollato a causa di uno smottamento della carreggiata, legato probabilmentepioggia. Il cedimento ha anche causato la rottura della condotta del gas metano. Sul posto i Vigili del Fuoco di Cosenza e del distaccamento di Scalea, la polizia locale, i tecnici comunali e quelli dell’Italgas.L'articolo MeteoWeb.

