“Mai parlato di coronavirus”: il Sant’Andrea smentisce la Angeli sulla mamma morta a Roma (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma, 12 ott – Nuovi particolari si aggiungono alla triste vicenda che riguarda la morte di una mamma al nono mese di gravidanza e del bimbo che portava in grembo lo scorso 6 ottobre. La donna, ricoverata d’urgenza al Sant’Andrea con giramenti di testa, vomito e nausea, secondo il quotidiano La Repubblica e nello specifico secondo un pezzo a firma Federica Angeli, “aveva i sintomi del Covid”. Tale virgolettato è inserito chiaramente nel titolo del giornale ma ci siamo permessi di dubitare, dato che non sarebbe la prima volta che alcune informazioni vengono date per certe da tale redazione senza le proverbiali “pezze d’appoggio”. Angeli: “Complicazione forse legata al Covid” A parte questo virgolettato, nel testo la Angeli scrive: ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 12 ottobre 2020), 12 ott – Nuovi particolari si aggiungono alla triste vicenda che riguarda la morte di unaal nono mese di gravidanza e del bimbo che portava in grembo lo scorso 6 ottobre. La donna, ricoverata d’urgenza al Sant’Andrea con giramenti di testa, vomito e nausea, secondo il quotidiano La Repubblica e nello specifico secondo un pezzo a firma Federica, “aveva i sintomi del Covid”. Tale virgolettato è inserito chiaramente nel titolo del giornale ma ci siamo permessi di dubitare, dato che non sarebbe la prima volta che alcune informazioni vengono date per certe da tale redazione senza le proverbiali “pezze d’appoggio”.: “Complicazione forse legata al Covid” A parte questo virgolettato, nel testo lascrive: ...

