Mai così tanti morti dal 20 giugno, schizza il tasso di positività, pessime notizie dalle terapie intensive: un bollettino nerissimo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Si abbassa la curva dei contagi da coronavirus in Italia grazie all'effetto-domenica. Il bollettino di lunedì 12 ottobre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 4.619 nuovi casi su 85.442 tamponi analizzati (tasso di positività al 5,4%), un numero decisamente inferiore ai 104.658 di ieri, dai quali erano stati riscontrati 5.456 contagi. Inoltre nelle ultime 24 ore sono stati registrati 39 morti (il massimo dal 20 giugno scorso) e 891 guariti, mentre gli attualmente positivi sono saliti a 82.764: la stragrande maggioranza però è asintomatica e in isolamento domiciliare (77.491), anche se i numeri ospedalieri confermano il trend in crescita. I ricoverati con sintomi sono 4.821 (+301 rispetto a ieri), mentre quelli in terapia intensiva sono 452 (+32). Per quanto riguarda le ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Si abbassa la curva dei contagi da coronavirus in Italia grazie all'effetto-domenica. Ildi lunedì 12 ottobre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 4.619 nuovi casi su 85.442 tamponi analizzati (di positività al 5,4%), un numero decisamente inferiore ai 104.658 di ieri, dai quali erano stati riscontrati 5.456 contagi. Inoltre nelle ultime 24 ore sono stati registrati 39(il massimo dal 20scorso) e 891 guariti, mentre gli attualmente positivi sono saliti a 82.764: la stragrande maggioranza però è asintomatica e in isolamento domiciliare (77.491), anche se i numeri ospedalieri confermano il trend in crescita. I ricoverati con sintomi sono 4.821 (+301 rispetto a ieri), mentre quelli in terapia intensiva sono 452 (+32). Per quanto riguarda le ...

borghi_claudio : Mannaggia. Questi si comportano così bene, chissa come mai non li vota più nessuno. I giornali di domani saranno il… - WeAreTennisITA : IL 1??3?? DI RAFA ?? Annichilito anche Novak Djokovic, Nadal vince il #RolandGarros per la tredicesima volta: nessun… - fattoquotidiano : ‘Non dire che abbiamo fatto un sistema per disperati’. Così parlava la manager di Uber Italy indagata [LEGGI] - sdcsroberts : RT @tempesta314: Non capirò mai perché le due stanze da letto non hanno una porta comunicante così da consentirgli quando sono chiusi di fa… - Mirkosway74 : @VittorioSgarbi @AnsaRomaLazio @ilmessaggeroit @tempoweb @ilgiornale @corriereroma @rep_roma @Adnkronos… -

Ultime Notizie dalla rete : Mai così Un Nobel contro la fame, «Battaglia mai così urgente» Corriere della Sera