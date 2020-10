Ma perché ci siamo lasciati? Mara Venier | domanda a bruciapelo al suo ex Renzo Arbore | momenti di gelo in diretta a Domenica In

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Simpatia e un po' di imbarazzo tra. Il grande musicista e presentatore pugliese è stato ospite aIn e il siparietto con la padrona di casa, di cui è stato un grande amore e compagno per molti anni, ha divertito i telespettatori. "Ti ho sentito con Maria De Filippi che hai raccontato un fatto personale", l'ha pizzicatariguardo al fatto di aver trascurato un po'in certe fasi della loro relazione. "Ma è vero che ogni tanto ti dimenticavi di me. Hai sempre detto ‘due passi indietro' a una donna", gli ricorda laè evidentemente imbarazzato, e quando invita la sua ex a cambiare discorso lei lo stuzzica ancora: "Tu sei sempre stato un ...