M5s pronto alla battaglia finale fra gli highlander Di Maio e Di Battista Chi vincerà? Facile per me

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Il Movimento 5stelle non esiste più. Il Movimento populista creato da Casaleggio e Grillo sull’onda del “vaffanculo”Casta e al carrierismo politico è morto e sepolto da tempo. Come era prevedibile, dopo tanto urlare e promettere di rivoluzionare tutto e di non andare mai al governo con le vecchie forze politiche, hanno vinto i premi Oscar come migliori attori comici. Hanno fatto tutto il contrario di quello che avevano promesso e millantato: sono riusciti a sdoganare l’ignoranza e l’incompetenza al governo; sono riusciti a far cambiare le abitudini sane e utili dei contraddittori nelle trasmissioni politiche; sono riusciti a far diventare ministri, sottosegretari e parlamentari persone senza un briciolo di competenza e credibilità. Sono riusciti a nominare Rocco Casalino, dopo i trascorsi al Grande Fratello, ...