Lutto per Francesco Totti: morto il padre, aveva il Coronavirus (Di lunedì 12 ottobre 2020) morto il padre di Francesco Totti: conosciuto come “Lo Sceriffo”, è stato stroncato dal Coronavirus. I Tutti i tifosi romanisti ma anche amici, ex compagni e colleghi si sono stretti intorno a Francesco Totti per il Lutto che ha colpito la sua famiglia. Il padre Enzo, conosciuto con il soprannome di “Sceriffo” è venuto a mancare la scorsa notte. … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 12 ottobre 2020)ildi: conosciuto come “Lo Sceriffo”, è stato stroncato dal. I Tutti i tifosi romanisti ma anche amici, ex compagni e colleghi si sono stretti intorno aper ilche ha colpito la sua famiglia. IlEnzo, conosciuto con il soprannome di “Sceriffo” è venuto a mancare la scorsa notte. … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

rtl1025 : ?? Lutto per #FrancescoTotti: addio a papà Enzo, morto a 76 anni a causa del #COVID19. - CorSport : Lutto per Francesco #Totti, si è spento il padre Enzo. Aveva il #Coronavirus - Adnkronos : Lutto per #Totti, è morto il papà - TerraFederico : Un abbraccio forte forte al Capitano Francesco Totti per la scomparsa del padre. ??? #FrancescoTotti #Totti… - Lucywillkillyou : RT @CorSport: Lutto per Francesco #Totti, si è spento il padre Enzo. Aveva il #Coronavirus -