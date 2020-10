Lutto per Francesco Totti, il papà muore di Covid (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un terribile Lutto ha colpito oggi Francesco Totti. Il papà dell’ex attaccante giallorosso è purtroppo deceduto all’Ospedale Spallanzani in terapia intesiva a causa del Covid-19. Secondo quanto riportano le agenzie, Enzo Totti era affetto da diverse patologie pregresse. Qualche anno fa era anche stato colpito da infarto. Aveva 76 anni. Soprannominato lo “Sceriffo”, oltre a Francesco lascia il figlio maggiore Riccardo e la moglie Fiorella. L'articolo Lutto per Francesco Totti, il papà muore di Covid ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un terribileha colpito oggi. Il papà dell’ex attaccante giallorosso è purtroppo deceduto all’Ospedale Spallanzani in terapia intesiva a causa del-19. Secondo quanto riportano le agenzie, Enzoera affetto da diverse patologie pregresse. Qualche anno fa era anche stato colpito da infarto. Aveva 76 anni. Soprannominato lo “Sceriffo”, oltre alascia il figlio maggiore Riccardo e la moglie Fiorella. L'articoloper, il papàdiilNapolista.

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Mondo della scuola in lutto per la morte di Felice Abatista GravinaLife Coronavirus, morto il padre di Francesco Totti: era ricoverato allo Spallanzani di Roma

Il lutto per Totti arriva proprio a pochi giorni dall’anteprima assoluto alla Festa del Cinema di Roma di “Mi chiamo Francesco Totti”, l’atteso documentario del regista romano Alex Infascelli: ...

Morto a Roma di Covid, Enzo Totti, papà di Francesco

Lutto in casa Totti. E’ scomparso all’età di 76 anni, Enzo Totti, papà di Francesco. E’ deceduto all’Ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma a causa del Covid-19. Enzo Totti era stato colpito da un ...

Il lutto per Totti arriva proprio a pochi giorni dall'anteprima assoluto alla Festa del Cinema di Roma di "Mi chiamo Francesco Totti", l'atteso documentario del regista romano Alex Infascelli