Lutto per Francesco Totti, è morto il padre Enzo: era ricoverato allo Spallanzani (Di lunedì 12 ottobre 2020) Grave Lutto in casa Totti. Oggi Francesco ha perso il papà Enzo. A quanto apprende l' Adnkronos , il papà di Totti, 76 anni, era ricoverato allo Spallanzani per gravi patologie polmonari e sarebbe ... Leggi su today (Di lunedì 12 ottobre 2020) Gravein casa. Oggiha perso il papà. A quanto apprende l' Adnkronos , il papà di, 76 anni, eraper gravi patologie polmonari e sarebbe ...

