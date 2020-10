Lutto per Francesco Totti, è morto il padre Enzo: era positivo al Covid 19 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Lutto per Francesco Totti : morto oggi a Roma il padre, Enzo. Aveva 76 anni ed era ricoverato all'ospedale Spallanzani. Enzo Totti era risultato positivo al Coronavirus. Lascia la moglie Fiorella e i ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 12 ottobre 2020)peroggi a Roma il. Aveva 76 anni ed era ricoverato all'ospedale Spallanzani.era risultatoal Coronavirus. Lascia la moglie Fiorella e i ...

