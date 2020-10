Lutto nel Cinema: morta Margaret Nolan, storica Bond girl di Goldfinger (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il mondo del Cinema piange la scomparsa di Margaret Nolan, bellissima attrice che recito il ruolo della Bond girl in Goldfinger. Rimasta negli annali della Cinematografia e della cultura pop del XX secolo grazie alla partecipazione all’iconica pellicola di 007, Goldfinger, Margaret Nolan è deceduta nelle scorse ore a 76 anni. Tutti si ricordano di … Leggi su viagginews (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il mondo delpiange la scomparsa di, bellissima attrice che recito il ruolo dellain. Rimasta negli annali dellatografia e della cultura pop del XX secolo grazie alla partecipazione all’iconica pellicola di 007,è deceduta nelle scorse ore a 76 anni. Tutti si ricordano di …

lavocedialba : Lutto nel mondo delle toghe braidesi per la scomparsa dell’avvocato Bernardino 'Dino' Bonaudi - uservalentina : Peppino è un fake amici, lasciatemi nel lutto ?? - khachacha : Ho lavorato in quattro dei cinque punti vendita di Pylones a Londra. Oggi la mia amica mi manda questa foto del fla… - SimonaSimoni1 : RT @rumoredellutto: Il lutto lo si può esorcizzare volando nel tempo a un paio di secoli fa, quando nella #Parma bene dell’ottocento, Giova… - ChiaraRommi : @m_filippo2008 Ho perso mio padre nel modo peggiore di tutti! Ho dovuto vivermi il mio lutto sola! Non una carezza… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel Lutto nel mondo della vela: ci ha lasciato Gianluca Federazione Italiana Vela Accusato di traffico di droga, sequestrata villa da 500 mila euro a Ciaculli (FOTO)

No…» 07:59Asp assente al Calileo Galilei dopo il terzo contagio: didattica a distanza 07:57Tragedia al rally Valle del Sosio, gara interrotta per lutto 07:54Speranza annuncia il nuovo Dpcm anti ...

Al Civico temporaneamente bloccati i ricoveri ordinari: sono ammessi solo pazienti Covid

No…» 07:59Asp assente al Calileo Galilei dopo il terzo contagio: didattica a distanza 07:57Tragedia al rally Valle del Sosio, gara interrotta per lutto 07:54Speranza annuncia il nuovo Dpcm anti ...

No…» 07:59Asp assente al Calileo Galilei dopo il terzo contagio: didattica a distanza 07:57Tragedia al rally Valle del Sosio, gara interrotta per lutto 07:54Speranza annuncia il nuovo Dpcm anti ...No…» 07:59Asp assente al Calileo Galilei dopo il terzo contagio: didattica a distanza 07:57Tragedia al rally Valle del Sosio, gara interrotta per lutto 07:54Speranza annuncia il nuovo Dpcm anti ...