Lutto gravissimo per Francesco Totti: morto il padre Enzo. Era ricoverato per coronavirus (Di lunedì 12 ottobre 2020) Lutto gravissimo per Francesco Totti: è morto il padre. Enzo Totti, 76 anni festeggiati a maggio scorso, è deceduto oggi, lunedì 12 ottobre 2020, all’Ospedale Lazzaro Spallanzani a causa del coronavirus. Come riporta Il Messaggero, era risultato positivo al Covid ed era in terapia intensiva. Soprannominato amichevolmente lo “Sceriffo”, come scriveva affettuosamente il Capitano sotto agli auguri social di qualche mese fa, lascia i due figli, Francesco e il maggiore Riccardo, e la moglie Fiorella. Saranno state decisive, come nella maggior parte dei decessi per mano del coronavirus, le patologie croniche regresse. Qualche anno fa Enzo, era stato ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020)per: èil, 76 anni festeggiati a maggio scorso, è deceduto oggi, lunedì 12 ottobre 2020, all’Ospedale Lazzaro Spallanzani a causa del. Come riporta Il Messaggero, era risultato positivo al Covid ed era in terapia intensiva. Soprannominato amichevolmente lo “Sceriffo”, come scriveva affettuosamente il Capitano sotto agli auguri social di qualche mese fa, lascia i due figli,e il maggiore Riccardo, e la moglie Fiorella. Saranno state decisive, come nella maggior parte dei decessi per mano del, le patologie croniche regresse. Qualche anno fa, era stato ...

