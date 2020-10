Ludovica e Beatrice Valli | gelo al battesimo della piccola Azzurra | «Ora sono stanca»

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 12 ottobre 2020)sie, invidia, incomprensioni: il rapporto traè da tempo al ‘vaglio’ degli utenti social. Le sorelle di San Martino in Rio, diventate popolari grazie al dating-show di Maria De Filippi, sembrano condurre vite molto intense ma anche piuttosto diverse. Mamma di tre figli – di cui uno avuto appena a 16 anni –, mamma in attesa del primogenito; le– note influencer su Instagram –sempre più spesso sotto la lente d’ingrandimento social. Leggi anche >> Paola Caruso calendario ‘nature’ in arrivo, è già delirio: «Come perdere la dignità per soldi»e ...