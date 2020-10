L’oroscopo del giorno: le previsioni di Paolo Fox per martedì 13 ottobre (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – L’oroscopo di Paolo Fox per martedì 13 ottobre 2020. Scopriamo insieme i segni più forti della giornata secondo l’astrologo. ARIETE Cari Ariete, quella di domani (13 ottobre) sarà una giornata in cui avrete energie ed emotività, ma anche tante difficoltà da superare. Potreste sentirvi un po’ affaticati: tenete duro. Le stelle stanno tornando favorevoli e vi aiuteranno, anche in modi inaspettati, a risolvere i tuoi problemi che sono nati di recente e non. TORO Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (13 ottobre 2020), avrete la Luna, Giove e Saturno in aspetto favorevole: vi aspetta una giornata importante. Sfruttala per recuperare sul lavoro, per buttarvi alle spalle le tensioni passate e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – L’oroscopo diFox per martedì 132020. Scopriamo insieme i segni più forti della giornata secondo l’astrologo. ARIETE Cari Ariete, quella di domani (13) sarà una giornata in cui avrete energie ed emotività, ma anche tante difficoltà da superare. Potreste sentirvi un po’ affaticati: tenete duro. Le stelle stanno tornando favorevoli e vi aiuteranno, anche in modi inaspettati, a risolvere i tuoi problemi che sono nati di recente e non. TORO Cari Toro, secondo l’oroscopo diFox di domani (132020), avrete la Luna, Giove e Saturno in aspetto favorevole: vi aspetta una giornata importante. Sfruttala per recuperare sul lavoro, per buttarvi alle spalle le tensioni passate e ...

