Loredana Bertè | l’appello per la mascherina | «La uso anch’io | che ho sempre rotto le regole»

Era il 1974 quando l'album di esordio di una giovanissima Loredana Bertè, «Streaking», fu ritirato dal mercato perché conteneva al suo interno alcune immagini della cantante completamente nuda. Oggi, a 46 anni da quel fragoroso e iconico ingresso, lei che è diventata la regina del rock italiano si copre naso e bocca, mandando attraverso i social un messaggio importante contro la diffusione del coronavirus.

