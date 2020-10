Lombardia: Fontana, 'Commissione inchiesta? Buon lavoro, mi auguro serio' (Di lunedì 12 ottobre 2020) Milano, 12 ott. (Adnkronos) - "Buon lavoro. L'unico augurio è che lavorino in modo serio e corretto, come sicuramente faranno". Così il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a proposito della prima seduta della Commissione d'inchiesta regionale sulla gestione dell'emergenza Covid. Leggi su iltempo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Milano, 12 ott. (Adnkronos) - ". L'unico augurio è che lavorino in modoe corretto, come sicuramente faranno". Così il presidente della, Attilio, a proposito della prima seduta dellad'regionale sulla gestione dell'emergenza Covid.

