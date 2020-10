L’Ocse presenta il piano per far pagare 100 miliardi di dollari in più di tasse alle multinazionali. Ma l’approvazione slitta al 2021 (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’Ocse ha approvato oggi le linee guida per una riforma della tassazione delle multinazionali. Secondo le stime la riforma potrebbe garantire un gettito aggiuntivo di 100 miliardi di dollari a livello globale, circa il 4% in più in di quanto avviene attualmente. Il documento si pone l’obiettivo di far pagare le tasse nel paese in cui i profitti vengono realizzati. Quindi di contrastare alcune pratiche abituali delle multinazionali che, attraverso operazioni di compravendita tra le diverse filiali, riescono a spostare gli utili nei paesi con aliquote bassissime o inesistenti. Una pratica particolarmente frequente tra i colossi del web (poiché la compravendita di algoritmi o software il cui valore è spesso fissato in maniera arbitraria semplificano molto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’Ocse ha approvato oggi le linee guida per una riforma della tassazione delle. Secondo le stime la riforma potrebbe garantire un gettito aggiuntivo di 100dia livello globale, circa il 4% in più in di quanto avviene attualmente. Il documento si pone l’obiettivo di farlenel paese in cui i profitti vengono realizzati. Quindi di contrastare alcune pratiche abituali delleche, attraverso operazioni di compravendita tra le diverse filiali, riescono a spostare gli utili nei paesi con aliquote bassissime o inesistenti. Una pratica particolarmente frequente tra i colossi del web (poiché la compravendita di algoritmi o software il cui valore è spesso fissato in maniera arbitraria semplificano molto ...

OttobreInfo : RT @fattoquotidiano: L’Ocse presenta il piano per far pagare 100 miliardi di dollari in più di tasse alle multinazionali. Ma l’approvazione… - fattoquotidiano : L’Ocse presenta il piano per far pagare 100 miliardi di dollari in più di tasse alle multinazionali. Ma l’approvazi… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ocse presenta Ocse: Pil Italia in caduta del 14% con una nuova ondata di coronavirus Corriere della Sera