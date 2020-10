Lockdown in Inghilterra, 3 livelli per fermare virus (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Adnkronos) - Il premier britannico Boris Johnson annuncerà oggi una nuova serie di misure restrittive per contrastare la diffusione del coronavirus, a seguito di un'impennata di casi nel nord dell'Inghilterra. Questa mattina, riferiscono i media britannici, Johnson presiede il Cobra, comitato di emergenza del governo, per determinare le nuove misure, seguito da un briefing con le autorità sanitarie. Con un discorso al parlamento nel pomeriggio, Johnson dovrebbe annunciare il nuovo sistema a tre livelli, dividendo l'Inghilterra in zone a rischio medio, alto o molto alto a seconda del numero di casi. E' previsto che pub e ristoranti nel nord dell'Inghilterra saranno costretti a chiudere, con due terzi dei salari dei lavoratori che verranno pagati dal governo, secondo un nuovo programma ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Adnkronos) - Il premier britannico Boris Johnson annuncerà oggi una nuova serie di misure restrittive per contrastare la diffusione del corona, a seguito di un'impennata di casi nel nord dell'. Questa mattina, riferiscono i media britannici, Johnson presiede il Cobra, comitato di emergenza del governo, per determinare le nuove misure, seguito da un briefing con le autorità sanitarie. Con un discorso al parlamento nel pomeriggio, Johnson dovrebbe annunciare il nuovo sistema a tre, dividendo l'in zone a rischio medio, alto o molto alto a seconda del numero di casi. E' previsto che pub e ristoranti nel nord dell'saranno costretti a chiudere, con due terzi dei salari dei lavoratori che verranno pagati dal governo, secondo un nuovo programma ...

