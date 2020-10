Lo studio sulle conseguenze del Covid: "Il rischio da non sottovalutare" (Di lunedì 12 ottobre 2020) Luca Romano Il prof. Paolo Corradini, presidente Sie (Società italiana di ematologia): "Molti cittadini, soprattutto giovani, non indossano la mascherina e non rispettano le regole di distanziamento. Rischiamo la situazione della Francia, che sta riducendo i posti letto per i trattamenti salvavita" L'Italia è su un crinale sottile che non può essere oltrepassato, se non esponendo a gravi rischi la vita di oltre 33mila persone che, ogni anno, nel nostro Paese ricevono una diagnosi di tumore del sangue. Uno studio tutto italiano, promosso dalla Società Italiana di Ematologia (Sie) e pubblicato sul numero di ottobre di The Lancet Hematology, ha evidenziato un altissimo tasso di mortalità, pari al 37%, nei pazienti ematologici contagiati dal Covid-19 nel periodo da febbraio a maggio 2020. Una percentuale 2,4 ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Luca Romano Il prof. Paolo Corradini, presidente Sie (Società italiana di ematologia): "Molti cittadini, soprattutto giovani, non indossano la mascherina e non rispettano le regole di distanziamento. Rischiamo la situazione della Francia, che sta riducendo i posti letto per i trattamenti salvavita" L'Italia è su un crinale sottile che non può essere oltrepassato, se non esponendo a gravi rischi la vita di oltre 33mila persone che, ogni anno, nel nostro Paese ricevono una diagnosi di tumore del sangue. Unotutto italiano, promosso dalla Società Italiana di Ematologia (Sie) e pubblicato sul numero di ottobre di The Lancet Hematology, ha evidenziato un altissimo tasso di mortalità, pari al 37%, nei pazienti ematologici contagiati dal-19 nel periodo da febbraio a maggio 2020. Una percentuale 2,4 ...

