LIVE – Travaglia-Pellegrino 0-1, Atp Sardegna 2020: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il LIVE e la DIRETTA scritta del match tra Stefano Travaglia e Andrea Pellegrino, primo turno dell’Atp di Sardegna 2020. Derby tutto tricolore quello che va in scena sul campo centrale della prima edizione del torneo sardo. Travaglia proviene da risultati importanti sulla terra rossa, mentre il giovane di Bisceglie proviene dalle qualificazioni. Sportface.it vi terrà compagnia con un LIVE scritto nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre. Segui il LIVE su Sportface.it TABELLONE ATP Sardegna AGGIORNA LA DIRETTA Travaglia-Pellegrino 0-1 PRIMO SET – Doppio fallo per Travaglia, che concede la prima palla break: 30-40. PRIMO SET – ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ile lascritta del match tra Stefanoe Andrea, primo turno dell’Atp di. Derby tutto tricolore quello che va in scena sul campo centrale della prima edizione del torneo sardo.proviene da risultati importanti sulla terra rossa, mentre il giovane di Bisceglie proviene dalle qualificazioni. Sportface.it vi terrà compagnia con unscritto nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre. Segui ilsu Sportface.it TABELLONE ATPAGGIORNA LA0-1 PRIMO SET – Doppio fallo per, che concede la prima palla break: 30-40. PRIMO SET – ...

