Live Non è La D'Urso, Lele Mora: "Massimiliano Morra ha avuto una relazione con un uomo che gli ha promesso il GF" (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ospite a "Live Non è La D'Urso", Lele Mora rivela che Massimiliano Morra avrebbe avuto una relazione con un uomo molto potente che gli avrebbe promesso l'ingresso nel cast del "Grande Fratello Vip". Massimiliano Morra continua ad essere protagonista delle vicende del "Grande Fratello Vip". In seguito al gossip rivelato da Adua Del Vesco, circa … L'articolo Live Non è La D'Urso, Lele Mora: "Massimiliano Morra ha avuto una relazione con un uomo che gli ha promesso il GF" NewNotizie.it.

