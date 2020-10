Live e GF Vip: Lele Mora: “Morra ha un fidanzato per interesse” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ospite di Live Non è la d’Urso Lele Mora parla del sistema Garko e confida che anche Massimiliano Morra, recluso dentro al Grande Fratello Vip, ha avuto un uomo al suo fianco. Per entrare dentro la Casa più spiata d’Italia si sarebbe fidanzato con un personaggio molto conosciuto. E poi una rivelazione choc su Eva Grimaldi… A Live Non è la D’Uso, Lele Mora, l’ex agente dei VipArticolo completo: Live e GF Vip: Lele Mora: “Morra ha un fidanzato per interesse” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ospite diNon è la d’Ursoparla del sistema Garko e confida che anche Massimiliano Morra, recluso dentro al Grande Fratello Vip, ha avuto un uomo al suo fianco. Per entrare dentro la Casa più spiata d’Italia si sarebbecon un personaggio molto conosciuto. E poi una rivelazione choc su Eva Grimaldi… ANon è la D’Uso,, l’ex agente dei VipArticolo completo:e GF Vip:: “Morra ha unper interesse” dal blog SoloDonna

ilgiornale : Gabriel Garko, ospite di Live, ha svelato il retroscena legato al suo coming out. Nel Casa era entrato per mettere… - ElisaDiGiacomo : Live, Vittorio Sgarbi contro Pepe: 'Sei andata al GF Vip grazie a me' - VicolodelleNews : ‘#GFVip’ A “Live #NonèlaDUrso” #FranceskaPepe controbatte alle insinuazioni di Myriam Catania che la reputa un’esco… - Domenico1oo777 : RT @juventibus: ?????? Con l'Assemblea di ieri abbiamo scavalcato qualche vip... Non ci basta! ?? Riguardate la live di ieri ?? Seguiteci e ab… - juventibus : ?????? Con l'Assemblea di ieri abbiamo scavalcato qualche vip... Non ci basta! ?? Riguardate la live di ieri ?? Seguit… -